ABD ile 'ön mutabakat' heyeti belli oldu

07 Ağustos 2018

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye ile ABD arasındaki krizde “ön mutabakat” hareketliliği yaşandı. Günün ilk saatlerinde internet sitelerinde Türkiye ile ABD arasında devam eden iletişim sürecinde bazı ön mutabakatlar sağlandığı ve bir heyetin ABD’ye gideceği duyuruldu. Bu haber piyasaları olumlu yönde etkilerken, DÜNYA’nın eriştiği Dışişleri Bakanlığı yetkilileri “haberleri teyit etmediklerini” bildirdi. Dunya.com’da bu bilginin yayınlanmasının ardından Dolar/TL kuru yatay seyretmeye başladı.

Basın aracılığıyla yürütülen iletişim akşam saatlerinde sonuç verdi ve ABD Büyükelçiliğinin hesabından ABD Elçilik yetkisine dayandırılan Dolar/TL değerinin 7 TL olacağı yönündeki haberi yalanlama twitter mesajında “Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir” ifadesi kullanıldı.

Aynı saatlerde Türkiye’den heyetin ABD’ye gideceği yönünde bilgi de yayınlandı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık edeceği konusunda basına bir bilgi verdi. Heyetin Dışişleri Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarından 3’er kişinin katılımıyla oluşturulacağı bildirildi.

Kaynak: Reuters