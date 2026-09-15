ABD İstanbul Başkonsolosu Lally: Amacımız Türkiye ile tüm dünyada ortaklıklar kurmak

Türkiye’nin teknoloji ve yapay zekâ ekosistemi­nin küresel sahneye ta­şınması amacıyla İstanbul’da düzenlenen GITEX Ai Türkiye 2026 Fuarı’na katılan ABD İs­tanbul Başkonsolosu Michael A. Lally, fuarda yaptığı konuş­manın ardından DÜNYA Gaze­tesi’nin sorularını cevapladı:

Profesyonel anlamda Tür­kiye'deki göreviniz ilk ne za­man başladı?

2010-2014 yılları arasında Ankara’daki ABD Büyükelçili­ği’nde Ticaret Müsteşarı olarak görev yaptım. O dönemde Türk Hükümeti ve özel sektörüy­le yakından çalışarak, ABD ile Türkiye arasında şu anda mey­velerini vermekte olan dinamik bir ticari ilişki geliştirdik. Ar­dından 2020'de Türkiye’ye ge­ri döndüm ve Türkiye, Orta As­ya ile Kafkasya ticaret bölgesi­ni yönettim. ABD Büyükelçisi Tom Barack'ın teklifiyle geçen yıl ABD İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başladım. Dolayı­sıyla profesyonel olarak Türki­ye'de toplam altı yıl geçirdim.

Yani Türkiye'yi iyi tanı­yorsunuz.

Aslında daha çok şey öğren­dikçe, ne kadar çok şey bilmedi­ğimi fark ediyorum.

Teknoloji ve yapay zekâ alanında Türkiye ile ABD arasında nasıl bir iş birli­ği var?

Bildiğiniz gibi her iki ülke­nin liderleri, mal ve hizmetler­de 100 milyar dolarlık bir iki­li ticaret hedefi koydu. Şu an­da yolun yarısındayız ve ivme kazandığımızı düşünüyorum. Büyükelçi Barack, ABD ve Tür­kiye arasındaki ilişkinin sade­ce "iyi" olmasını değil, “harika" olmasını istediğini söyledi. Bi­zim iki ülke olarak sadece bir arada durmakla kalmayıp, ay­nı zamanda ekonomik iş birli­ği aracılığıyla bölgesel sorunla­rı da çözmemiz gerektiğini be­lirtti. Nitekim bunu Suriye'de de görüyoruz.

“Bir sonraki yüksek seviyeye ulaşmak için teknolojiye ve yapay zekâya ihtiyacımız var”

Yapay zekâ ve teknoloji sek­törlerine dönersek; havacılık, orijinal ekipman üretimi, sağlık ve diğer geleneksel sektörlerde­ki ekonomik ilişkimiz bizi çok yüksek bir seviyeye taşıdı. An­cak bir sonraki yüksek seviyeye ulaşmak için teknolojiye ve ya­pay zekâya ihtiyacımız var. Equ­inix'in Ümraniye'de açtığı ve küresel veri merkezi ağının bir parçası olarak 2029'da bir yeni­sini daha açacağı veri merkez­leri gibi örnekleri görmekten çok memnunuz. Ayrıca Turk­cell ve Google Cloud'un tekno­loji iş birliğini daha da geliştir­mek üzere yaptıkları duyuruları görüyoruz. Bunların devamının geleceğini düşünüyorum.

Amerikan ve Türk şirketlerinin Suriye’deki işbirliği

ABD ve Türkiye, Suri­ye'de nasıl bir ekonomik iş birliği içinde?

Temel hedef ülkenin yeni­den inşa edilebilmesi için eko­nomik kalkınma yaratmak. Bu­nu yapmanın yolu da Amerika­lı ve Türk şirketleri, bölgedeki ortaklarımızla bir araya getir­mektir. Bu i şbirliği; enerjiden sağlığa, teknolojiden ülkenin yeniden inşası için gerekli te­mel altyapının sağlanmasına kadar her alanı kapsıyor. ABD olarak amacımız; Türkiye ile sadece burada değil, bölgede ve tüm dünyada ortaklıklar kur­mak. Bugün GITEX'te bulun­ma sebebim de bu.

Teknoloji ve yapay zekâ­da Türkiye ve ABD arasın­daki potansiyel iş birliği alanları neler olabilir?

Geçen hafta Kuzey Caroli­na'da düzenlenen G20 İnovas­yon Bakanları Toplantısı'n­da bir dizi ilke belirlendi. Bu yıl G20'ye biz ev sahipliği yapıyo­ruz. Yapay zekâ, siber güvenlik ve bulut bilişiminde inovas­yon yanlısı bir politika çerçe­vesini ele alan altı temel sü­tun ortaya koyduk. Türki­ye'nin de bu görüşmelerin bir parçası olmasından bü­yük memnuniyet duyduk. Çünkü gerek iş dünyasın­da gerekse de politikalar­da Türkiye ile birlikte ça­lıştığımızda her iki taraf da kazanıyor.

“ABD, şirketlerin küresel ölçekte büyümek için geldiği yer”

Teknoloji ve yapay zekâ söz konusu olduğunda, Türk şirketleri neden Çinli şirketler yerine Amerikalı şirketlerle ortaklık kurmayı seçmeli?

Amerika Birleşik Devletleri, hem fikri mülkiyeti hem de Türk ya da başka herhangi bir yabancı ortağın yatırımlarını koruyan bir inovasyon kültürüne sahip olduğunu onlarca yıldır kanıtlamış durumda. Teknoloji sektörünün içinden ve dışından çıkan başarılara ve ABD’de kurulan şirketlere baktığınızda; ABD’de hukuki öngörülebilirlik olduğu için, fikri mülkiyet koruması bulunduğu için ve şirketlerine yatırım yapabilecek finansörlerle buluşabildikleri için bu şirketlerin ABD'ye geldiklerini görürsünüz. Şirketler bunun küresel ölçekte uzun vadeli bir büyüme planının parçası olduğunu görüyorlar. ABD, şirketlerin küresel ölçekte büyümek ve başarılı olmak için geldiği yerdir.

“Sırt çantasıyla İstanbul’dan Kuşadası’na gittik”

Türkiye’ye ilk ne zaman geldiniz?

Türkiye ile tanışmam, 1997 yılında Orta Asya'da çalıştığımız döneme dayanıyor. O dönemde Türk Ticaret Müşaviri, "Türkiye'ye daha önce hiç gitmediniz, Türkiye’ye gitmelisiniz" demişti. Biz de eşimle birlikte sırt çantalarımızı alıp İstanbul'dan Kuşadası'na kadar bir ay boyunca seyahat ettik. Çok keyif aldık ve bu ülkeyle aramızda bir gönül bağı kuruldu.