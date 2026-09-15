ABD İstanbul Başkonsolosu Lally: Amacımız Türkiye ile tüm dünyada ortaklıklar kurmak
DÜNYA Gazetesi’ne konuşan ABD İstanbul Başkonsolosu Michael A. Lally, ABD ve Türkiye’nin ekonomik iş birliği aracılığıyla bölgesel sorunları çözmeleri gerektiğini belirterek, “ABD olarak amacımız; Türkiye ile sadece burada değil, bölgede ve tüm dünyada ortaklıklar kurmak” dedi.
Türkiye’nin teknoloji ve yapay zekâ ekosisteminin küresel sahneye taşınması amacıyla İstanbul’da düzenlenen GITEX Ai Türkiye 2026 Fuarı’na katılan ABD İstanbul Başkonsolosu Michael A. Lally, fuarda yaptığı konuşmanın ardından DÜNYA Gazetesi’nin sorularını cevapladı:
Profesyonel anlamda Türkiye'deki göreviniz ilk ne zaman başladı?
2010-2014 yılları arasında Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nde Ticaret Müsteşarı olarak görev yaptım. O dönemde Türk Hükümeti ve özel sektörüyle yakından çalışarak, ABD ile Türkiye arasında şu anda meyvelerini vermekte olan dinamik bir ticari ilişki geliştirdik. Ardından 2020'de Türkiye’ye geri döndüm ve Türkiye, Orta Asya ile Kafkasya ticaret bölgesini yönettim. ABD Büyükelçisi Tom Barack'ın teklifiyle geçen yıl ABD İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başladım. Dolayısıyla profesyonel olarak Türkiye'de toplam altı yıl geçirdim.
Yani Türkiye'yi iyi tanıyorsunuz.
Aslında daha çok şey öğrendikçe, ne kadar çok şey bilmediğimi fark ediyorum.
Teknoloji ve yapay zekâ alanında Türkiye ile ABD arasında nasıl bir iş birliği var?
Bildiğiniz gibi her iki ülkenin liderleri, mal ve hizmetlerde 100 milyar dolarlık bir ikili ticaret hedefi koydu. Şu anda yolun yarısındayız ve ivme kazandığımızı düşünüyorum. Büyükelçi Barack, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin sadece "iyi" olmasını değil, “harika" olmasını istediğini söyledi. Bizim iki ülke olarak sadece bir arada durmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik iş birliği aracılığıyla bölgesel sorunları da çözmemiz gerektiğini belirtti. Nitekim bunu Suriye'de de görüyoruz.
“Bir sonraki yüksek seviyeye ulaşmak için teknolojiye ve yapay zekâya ihtiyacımız var”
Yapay zekâ ve teknoloji sektörlerine dönersek; havacılık, orijinal ekipman üretimi, sağlık ve diğer geleneksel sektörlerdeki ekonomik ilişkimiz bizi çok yüksek bir seviyeye taşıdı. Ancak bir sonraki yüksek seviyeye ulaşmak için teknolojiye ve yapay zekâya ihtiyacımız var. Equinix'in Ümraniye'de açtığı ve küresel veri merkezi ağının bir parçası olarak 2029'da bir yenisini daha açacağı veri merkezleri gibi örnekleri görmekten çok memnunuz. Ayrıca Turkcell ve Google Cloud'un teknoloji iş birliğini daha da geliştirmek üzere yaptıkları duyuruları görüyoruz. Bunların devamının geleceğini düşünüyorum.
Amerikan ve Türk şirketlerinin Suriye’deki işbirliği
ABD ve Türkiye, Suriye'de nasıl bir ekonomik iş birliği içinde?
Temel hedef ülkenin yeniden inşa edilebilmesi için ekonomik kalkınma yaratmak. Bunu yapmanın yolu da Amerikalı ve Türk şirketleri, bölgedeki ortaklarımızla bir araya getirmektir. Bu i şbirliği; enerjiden sağlığa, teknolojiden ülkenin yeniden inşası için gerekli temel altyapının sağlanmasına kadar her alanı kapsıyor. ABD olarak amacımız; Türkiye ile sadece burada değil, bölgede ve tüm dünyada ortaklıklar kurmak. Bugün GITEX'te bulunma sebebim de bu.
Teknoloji ve yapay zekâda Türkiye ve ABD arasındaki potansiyel iş birliği alanları neler olabilir?
Geçen hafta Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda bir dizi ilke belirlendi. Bu yıl G20'ye biz ev sahipliği yapıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik ve bulut bilişiminde inovasyon yanlısı bir politika çerçevesini ele alan altı temel sütun ortaya koyduk. Türkiye'nin de bu görüşmelerin bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyduk. Çünkü gerek iş dünyasında gerekse de politikalarda Türkiye ile birlikte çalıştığımızda her iki taraf da kazanıyor.
“ABD, şirketlerin küresel ölçekte büyümek için geldiği yer”
Teknoloji ve yapay zekâ söz konusu olduğunda, Türk şirketleri neden Çinli şirketler yerine Amerikalı şirketlerle ortaklık kurmayı seçmeli?
Amerika Birleşik Devletleri, hem fikri mülkiyeti hem de Türk ya da başka herhangi bir yabancı ortağın yatırımlarını koruyan bir inovasyon kültürüne sahip olduğunu onlarca yıldır kanıtlamış durumda. Teknoloji sektörünün içinden ve dışından çıkan başarılara ve ABD’de kurulan şirketlere baktığınızda; ABD’de hukuki öngörülebilirlik olduğu için, fikri mülkiyet koruması bulunduğu için ve şirketlerine yatırım yapabilecek finansörlerle buluşabildikleri için bu şirketlerin ABD'ye geldiklerini görürsünüz. Şirketler bunun küresel ölçekte uzun vadeli bir büyüme planının parçası olduğunu görüyorlar. ABD, şirketlerin küresel ölçekte büyümek ve başarılı olmak için geldiği yerdir.
“Sırt çantasıyla İstanbul’dan Kuşadası’na gittik”
Türkiye’ye ilk ne zaman geldiniz?
Türkiye ile tanışmam, 1997 yılında Orta Asya'da çalıştığımız döneme dayanıyor. O dönemde Türk Ticaret Müşaviri, "Türkiye'ye daha önce hiç gitmediniz, Türkiye’ye gitmelisiniz" demişti. Biz de eşimle birlikte sırt çantalarımızı alıp İstanbul'dan Kuşadası'na kadar bir ay boyunca seyahat ettik. Çok keyif aldık ve bu ülkeyle aramızda bir gönül bağı kuruldu.