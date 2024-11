ABD seçim yarışında Donald Trump'ın kazandığı eyaletler hangileri? Son durum!

ABD'de başkanlık seçimlerinde sandıklar kapandı, oylar sayılıyor. 50 eyalet 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu'nda nüfusları oranında temsil ediliyor.

Trump, 25 eyalette zaferini ilan etti. Cumhuriyetçi Parti de Senato'da toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağlamış durumda.

İşte Trump'ın kazandığı eyaletler:West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina,Georgia

Harris’in kazandığı eyaletler ise...

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi