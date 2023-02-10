ABD, Türkiye’ye uçak gemisi gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısını Türkiye’de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ayırdı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Pentagon adına depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Ryder, Austin’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre destek vermeye devam edeceklerine söz verdiğini söyledi. Ryder, Türkiye’nin uluslararası yardım çağrısı üzerine 7 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD unsurlarının ilk yardım ekiplerini deprem bölgelerine taşımaya başladığını aktardı. Pentagon’un ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) gönderdiği arama kurtarma ekibini, Türkiye’ye C-17 uçağıyla taşıdığını belirten Ryder, şunları kaydetti: “ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Bunların da 9 Şubat’ta orada olmalarını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar taziyelerimizi iletiyoruz ve bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve insanları kurtarmak için müttefikimizin yanındayız.” EUCOM’un tıbbi yardım ve su tedariği başta olmak üzere aktif bir şekilde çalıştığına işaret eden Ryder, “Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Yardım taleplerine olabildiğince hızlı yanıt vermek üzere hazırlanıyoruz” diye konuştu. İsmini ABD’nin 41. Başkanı’ndan alan USS George H.W. Bush, Nimitz-Super Carrier sınıfının onuncu ve sonuncu uçak gemisidir.

Suudi Arabistan'daki kampanyada rakam 26 milyon doları geçti

Suudi Arabistan’da, depremzedeler için düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar 100 milyon riyali (26 milyon dolar) geçti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman daha önce depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı vermişti.

Şansölye Scholz'dan 'Türkiye’nin yanındayız' mesajı

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa’nın depremzedelerin acılarını hissettiğini belirtti: “En sevdiklerini kaybeden dostların yanındayız. Tüm kalbimizle Türkiye’nin de yanındayız. Hızlı şekilde yardım organize edilmesi için her şeyi yapacağız."

Depremlerin Suriye bilançosu: Can kaybı 3 bini geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 162’ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 235’e yükseldi. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu mensupları da yer alıyor.

Güney Koreli şirketler yardım yarışına girdiler

Güney Kore basınına göre, Koreli şirketler depremzedelere yardım için yarıia girdi. Doosan Grup 1 milyon dolarlık iş makinesi yolluyor. Hyundia 500 bin dolar mali yardım ve 10 iş makinesi gönderiyor. Hana Grup’un da 300 bin dolar bağışlayacağı konuşuluyor.

İngiliz Boohoo’dan depremzedelere 100 bin sterlin bağış

Türkiye’de bir ofis ve çalışanları olan İngiliz firması Boohoo’nun Kızılay’a 100 bin sterlin bağışladığı İngiliz basınına yansıdı. Şirketin CEO’su John Lyttle, “Desteğimizi göstermek istedik. Umuyoruz ki yaptığımız bağış arama kurtarma çalışmalarına bir nebze destek olur.”

Kremlin Sözcüsü: Türk halkıyla yas tutuyoruz

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Tarih açısından birbirimize bağlıyız. Ortak tarihimiz var. Her zaman en zor dönemlerde hep birlikteydik ve birbirimize yardımcı olmaya hazırdık" dedi.

Polonya ekibi ‘ihtiyaç olduğu sürece görevde’

Adıyaman’da görev yapan Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak ekibinin ihtiyaç duyulduğu sürece kurtarma operasyonlarına devam edeceğini söyledi: “62 yaşındaki bir erkeği kurtardık. 76 itfaiyeci ve 8 köpekten oluşan ekibimiz şu ana kadar 11 kişiyi kurtarmış oldu.”