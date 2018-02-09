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ABD: Türkiye'yle bu dönemde iş yapmak zor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tillerson'un görüşmesi zor olacak, çünkü Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönem." denildi.

ABD: Türkiye'yle bu dönemde iş yapmak zor
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ABD'li yetkililer tarafından, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. 

Tillerson'un Türkiye ziyaretinde Afrin harekatının sınırlanması da dahil zorlu konuların gündeme getirileceği belirtilen açıklamada, "Tillerson'un görüşmesi zor olacak, çünkü Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönem." ifadesi kullanıldı.

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