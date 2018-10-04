ABD ve AB'den Batman'daki terör saldırısına kınama

04 Ekim 2018

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Batman'da 7 askerin şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "PKK teröristleri, saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

"Derin üzüntü duyuyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Berger, açıklamasında, "Batman'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz." dedi.

Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, "Alçak ve hain bir saldırı sonucunda 7 şehidimiz ve yaralılarımız var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir." ifadelerini kullanan Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Bütün emniyet, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız azimle ve kararlılıkla yurt içinde, yurt dışında bu mücadeleyi sürdürmekte. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda devam edecek. Kısacası terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter."

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

İlçenin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Batman'da terör saldırısı: 7 şehit, 2 yaralı

Kaynak: AA