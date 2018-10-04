Batman'da terör saldırısı: 7 şehit, 2 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesi kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu.
İki askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.
Öte yandan saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA