ABD ve İran Hürmüz Boğazı hattında askeri saldırılara yeniden başladı

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ABD ordusu Hürmüz Boğazı bölgesindeki deniz trafiğini doğrudan tehdit eden İran menşeli dört adet kamikaze insansız hava aracını vurarak düşürdü. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) birlikleri yeni saldırıları önlemek amacıyla İran sınırları içindeki Goruk ve Keşm Adası bölgesinde yer alan kıyı gözetleme radar sahalarını imha etti.

İran devlet televizyonu IRIB askeri birimlerin Kuveyt ülkesindeki iki ABD hava üssüne ve Bahreyn ülkesindeki deniz kuvvetleri tesislerine yedi adet balistik füze fırlattığını kamuoyuna açıkladı. CENTCOM savunma sistemlerinin fırlatılan altı füzeyi havada engellediğini ve bir füzenin hedefine ulaşamadığını doğruladı.

Kuveyt uluslararası havalimanına çarşamba günü düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişi hayatını kaybetti ve 60 üzerinde sivil yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) havalimanı sahasındaki hasarın ABD füze önleme sistemlerinin hatasından kaynaklandığını savundu.

CENTCOM yetkilileri iddiaları tamamen reddederek İran birliklerinin havalimanını kasıtlı, hesaplı ve haksız bir şekilde hedef aldığını duyurdu. Taraflar arasında gerçekleşen son askeri operasyonlar nisan ayı başında sağlanan ateşkes sürecini büyük ölçüde sonlandırıyor.

Küresel enerji piyasaları Hürmüz Boğazı hattındaki ablukayı izliyor

IRGC komutanlığı ABD ordusunun Keşm Adası ve bir İran petrol tankerine yönelik operasyonlarına misilleme olarak Körfez bölgesindeki askeri üsleri vurduğunu ilan etti. ABD ve İsrail savaş uçakları 28 Şubat tarihinde İran askeri hedeflerine yönelik geniş çaplı hava harekatı başlatarak Orta Doğu hattındaki güncel çatışmaları tırmandırmıştı.

İran ordusu harekatın ardından İsrail ve Körfez bölgesindeki ABD müttefiklerine füze atışları gerçekleştirerek küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20 oranındaki kısmını taşıyan Hürmüz Boğazı lojistik hattını fiilen kapattı.

Enerji koridorunun trafiğe kapanması dünya genelinde ham petrol fiyatlarının çok sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Savaşı bitirmesi hedeflenen ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ve Hürmüz Boğazı trafiğinin aksamasının hemen ardından ABD donanması İran limanlarına yönelik yeni bir deniz ablukası devreye aldı. Trump yönetimi kapsamlı bir anlaşma onaylanıp imzalanana kadar liman ablukasının tam yetkiyle yürürlükte kalacağını resmi olarak duyurdu. Gelişen askeri olaylar bölge çevresindeki ticari gemi trafiğini ve denizcilik faaliyetlerini durdurma riski taşıyor.