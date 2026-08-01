ABD vizesinde 20 bin dolarlık teminat kalıcı hale geliyor

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ABD’ye iş veya turizm amacıyla gitmek isteyen bazı yabancılar için vize sürecindeki en ağır mali koşullardan biri kalıcı hale geliyor. Bir yıldır pilot olarak uygulanan vize teminatı, yeni düzenlemeyle geçici olmaktan çıkarılacak.

3 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan sistem, bütün ülkeleri ve bütün ABD vizesi başvurularını kapsamıyor. Ancak kapsama alınan ülkelerin vatandaşlarından vize verilmeden önce 20 bin dolara kadar nakit teminat yatırılması istenebilecek.

5 bin dolarlık seçenek kaldırılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının nihai düzenlemesine göre teminat tutarları 10 bin, 15 bin veya 20 bin dolar olarak uygulanacak. Pilot programdaki 5 bin dolarlık alt seçenek yeni sistemde yer almayacak.

Konsolosluk görevlilerinin genel olarak 15 bin dolarlık teminat belirlemesi bekleniyor. Başvuru sahibinin koşullarına göre tutar 10 bin dolara indirilebilecek veya ABD’de kalış süresini aşma riskinin daha yüksek görüldüğü durumlarda 20 bin dolara çıkarılabilecek.

Değerlendirmede seyahatin amacı, başvuru sahibinin işi, geliri, eğitimi, mesleki becerileri ve ABD’deki bağlantıları gibi unsurlar dikkate alınacak.

Teminat yatırılması vizenin otomatik olarak onaylanacağı anlamına gelmeyecek. Başvuru sahibinin önce diğer bütün vize şartlarını karşılaması gerekecek.

Türkiye mevcut listede bulunmuyor

Teminat uygulaması, ABD Dışişleri Bakanlığının belirlediği ülkelerin vatandaşlarına yönelik B1/B2 vize başvurularında geçerli olacak. Güncel listede 50 ülke bulunuyor.

Türkiye bu listede yer almıyor. Bu nedenle mevcut düzenleme, Türk vatandaşlarının standart turistik veya ticari vize başvurularına 10 bin ila 20 bin dolarlık genel bir teminat şartı getirmiyor.

Listede Cezayir, Bangladeş, Gürcistan, Nijerya, Tunus ve Venezuela’nın da aralarında bulunduğu Afrika, Asya, Karayipler ve Latin Amerika ülkeleri bulunuyor.

Ancak ülke listesi sabit olmayacak. ABD yönetimi yeni ülkeleri en az 15 gün önceden duyurarak programa ekleyebilecek veya mevcut ülkeleri listeden çıkarabilecek.

Teminat hangi koşulda geri ödenecek

Vize teminatı, başvuru sahibinin ABD’de geçireceği süre boyunca devlete ödenmiş kesin bir ücret olarak değerlendirilmeyecek. Vize sahibi kurallara uygun biçimde ülkeden ayrıldığında para iade edilecek.

Teminatın geri alınabilmesi için kişinin izin verilen kalış süresini aşmaması, izinsiz çalışmaması ve vize statüsünün diğer şartlarına uyması gerekecek.

Program kapsamındaki yolcuların ABD’ye giriş ve çıkışlarını ticari hava yolu üzerinden, belirlenen havalimanlarından veya ABD sınır ön kontrol noktalarından gerçekleştirmesi istenecek.

Kuralların ihlal edilmesi veya kişinin zamanında ayrılmaması halinde teminatın tamamı kaybedilebilecek. Ödemeler elektronik ortamda ve dolar üzerinden yapılacak; banka ve kart işlem masrafları ise başvuru sahibine ait olacak.

Vize verilme oranı yüzde 83 düştü

ABD Dışişleri Bakanlığının pilot programa ilişkin sonuçları, yüksek teminatın yalnızca vize ihlallerini değil başvuru talebini de sert biçimde etkilediğini gösterdi.

Pilot dönemde yaklaşık 20 bin başvuru için teminat yatırılması gerektiği belirlendi. Başvuru sahiplerinin yaklaşık yarısı ödeme yaparken geçici olarak bloke edilen toplam tutar 115 milyon dolara yaklaştı.

Teminat kapsamındaki ülkelerde B1/B2 vizesi verilme oranı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 geriledi. Bakanlık, birçok başvuru sahibinin teminatı ödememeyi seçtiğini belirtti.

Programdaki 50 ülkeden 2024 mali yılında 45 bin 488 kişinin izin verilen kalış süresini aştığı hesaplanmıştı. Pilot uygulamanın ilk 10 ayında teminat yatıranlar arasındaki bu sayının 50’nin altında kaldığı bildirildi.

Üst sınır enflasyona bağlanacak

Yeni düzenleme, 20 bin dolarlık tavanın yıllarca aynı kalmamasını da öngörüyor. Üst sınır 1 Ekim 2027’den itibaren ABD tüketici enflasyonuna göre güncellenecek.

Sonraki düzenlemeler yedi yılda bir yapılacak ve hesaplanan yeni tutar en yakın bin dolara yukarı yuvarlanacak. Böylece gelecekte en yüksek vize teminatı 20 bin doların üzerine çıkabilecek.

ABD yönetimi programı, izin verilen sürede ülkeden ayrılmayan ziyaretçileri azaltmanın yanı sıra diğer ülkeleri kimlik doğrulama, belge güvenliği ve bilgi paylaşımı konusunda daha sıkı çalışmaya yöneltecek bir araç olarak görüyor.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesinden sonra en yakından izlenecek konu, 50 ülkelik listenin genişleyip genişlemeyeceği ve yüksek teminatın ABD’ye yönelik turistik ve ticari seyahat talebini ne ölçüde azaltacağı olacak.