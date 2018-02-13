"ABD yanlıştan dönmek için hala zamanın var"

13 Şubat 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Erzincan 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir.

Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ, al birini, vur ötekine, açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın? Çık da söyle.

Kim korkak bu millet bilir

(Kılıçdaroğlu'nun 'korkak' açıklaması) Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim korkak değil, bu millet en iyisini bilir.

Şunu herkes bilsin, sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin, anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların, bu hevesleri kursaklarında kalacak.

Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi bırak.

Kimsenin zulmüne rıza gösteremeyiz

Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz."

"Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır"

Yıldırım, kongre öncesinde de dışarıdaki vatandaşlara seslendi.

Vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklindeki sloganlar üzerine Yıldırım, "Bir de bunu duyması gerekenler duysa ne iyi olur değil mi?" dedi.

"ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriyle kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti. DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz?" değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye oradaki teröristlere Amerikan vatandaşının vergilerinden 550 milyon dolar... Bu, resmi olanı. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sağdan, soldan, yardakçılarından topladıklarıyla rakam 3 milyar dolara ulaşıyor. Bu parayı verenler, ona destek olan ülkelerin vatandaşları, onların refahından, vergilerinden kesilerek terör örgütüne veriliyor. Sonra ne oluyor? O teröristler de çocukları katlediyor, yaşlıları katlediyor, sivilleri katlediyor. İnsanlıktan nasibini almamış bu alçaklar, bölgede huzuru bozmak için her şeyi yapıyor. Bu iş, o kadar kolay değil. Bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK, PYD, YPG sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır."