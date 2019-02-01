ABD'de istihdam beklentilerden güçlü arttı

01 Şubat 2019

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında 304 bin ile beklentilerin üzerinde artarak, Fed'i ilerdeki faiz artışları konusunda temkinli yaklaşım benimsemeye yönlendiren bozulan görünüme rağmen ekonominin temel gücüne işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı ve piyasalarda yakından takip edilen aylık istihdam raporu, hükümetin 35 günlük kısmi kapatılmasının istihdam büyümesi üzerinde "fark edilebilir" etkisi olmadığını gösterdi. Ancak, işsizlik bir hafta önce sona eren ve ABD tarihindeki en uzun kapanma nedeniyle yedi ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'e yükseldi.

Bu rapor, Fed'in finansal piyasadaki dalgalanma ve küresel büyümenin yavaşlaması da dahil olmak üzere ekonomiye yönelik artan sorunlar nedeniyle, üç yıllık faiz artırma döngüsüne son verebileceğinin sinyalini vermesinden iki gün sonra geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre saatlik ücretler ocakta bir önceki aya göre yüzde 0.1 ile beklentilerin altında arttı. Ücretlerdeki yılık artış ise ocakta yüzde 3.2 oldu.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 165 bin artacağını, işsizliğin yüzde 3.9'da kalacağını, saatlik ücretlerin ise yüzde 0.3 artacağını bekliyorlardı.