ABD'de Türk malı fıstıklı çikolata ezmesinde salmonella alarmı! Raflardan toplatıldı

Türkiye merkezli Emek Gıda tarafından üretilen "Emek Spread Pistachio Cacao Cream with Kadayıf" adlı fıstıklı çikolata ezmesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

30 eyalette satılıyordu

ABD'de World Market mağazalarında satılan ve 9.7 ons (275 gram) ağırlığındaki bu ürün, Alabama, California, Florida, Illinois, Minnesota, New York, Texas, Virginia ve Washington da dahil olmak üzere 30 eyalette raflardaydı. Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından ürünle ilgili geri çağırma kararı alınarak raflardan toplatıldı.

"Evinizden atın ve veya iade edin"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 1 Nisan 2027 son tüketim tarihli ve “250401” parti numaralı ürünlerin geri çağrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bu ürünü evinizden atın ve veya iade edin" denildi.

Dört kişi hastalandı, bir kişi hastanede

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan rutin denetimlerde şimdiye dek dört kişinin bu üründen dolayı hastalanmasına yol açtığı bildirildi. Bu kişilerden birinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri neler?

Salmonella enfeksiyonu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, çocuklar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturuyor. Mide ağrısı, yüksek ateş, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren bakteri, bazı vakalarda hayati tehlike yaratabiliyor.