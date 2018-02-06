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ABD'den 2 önemli konuk geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye geliyor.

ABD'den 2 önemli konuk geliyor
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tillerson ve McMaster'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'de muhataplarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Kaynaklar, iki ülke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'ın Türkiye ziyaretleri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Tillerson'ın büyük ihtimalle gelecek hafta ortasında, McMaster'ın ise hafta sonu Türkiye'de olması bekleniyor.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

Son dakika ABD Rex Tillerson

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