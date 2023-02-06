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ABD'den 'deprem' açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ve Suriye'ye müdahale seçeneklerinin değerlendirileceği' belirtildi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Suriye, Irak, Mısır, Irak ve Lübnan'ı da etkileyen depreme ilişkin ABD'den açıklama geldi.

'Müdahale seçenekleri değerlendirilecek'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Biden, Türkiye ve Suriye'de depremde en çok etkilenenler yerlere müdahale seçeneklerini değerlendirmek için Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve federal hükümet ortaklarını yönlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

'Her türlü yardımı sağlamaya hazır'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, “Türk yetkililerle temasa geçerek her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından takip edeceğiz” dedi.