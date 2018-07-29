ABD'den 'görüşme' ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rahip Brunson gerilimine ilişkin ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla ikinci kez görüştü. Görüşmeye ilişkin ABD'den yapılan açıklamada tarafların sorunun çözümü adına görüşmelerin devam etmesini taahhüt ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, tarafların sorunun çözümü adına görüşmelerin devam etmesini taahhüt ettiğini duyurdu.
Sözcü Nauert, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.
Heather Nauert yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Bakan Mike Pompeo, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla rahip Andrew Brunson konusunu görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti."
Çavuşoğlu ile Pompeo ikinci kez görüştü
Kaynak: AA