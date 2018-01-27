ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

ABD'den Irak'a hava saldırısı: 7 ölü

ABD'nin Irak'ın Enbar vilayetinde DEAŞ'a karşı düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

ABD'den Irak'a hava saldırısı: 7 ölü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi.

Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor.

Kaynak: AA

ırak abd

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.