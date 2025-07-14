ABD'den öğrenci ve değişim vizesi başvuruları için yeni düzenleme

Büyükelçiliğin resmi açıklamasında, “Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır. Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir” ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulama; eğitim (F), mesleki eğitim (M) ve kültürel değişim (J) vizesi kategorilerine başvuranları kapsıyor. ABD makamları, sosyal medya hesaplarının kamuya açık hale getirilmesinin, başvuru sahiplerinin kimliğinin doğrulanması ve güvenlik taramaları açısından önem taşıdığını vurguluyor.