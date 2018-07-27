ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
Trump, Papaz Andrew Brunson'ın tahliye edilmemesi nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.
Trump dün paylaştığı tweet'te, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA