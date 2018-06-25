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AB'den 'Türkiye ile işbirliğine devam' vurgusu

AB Sözcüsü Margaritis Schinas Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında 'işbirliğine devam' vurgusu yaptı.

AB'den 'Türkiye ile işbirliğine devam' vurgusu
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Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile işbirliğine devam" vurgusu yapıldı.

AB Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Lüksemburg'taki AB Dışişleri Konseyi'nde konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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