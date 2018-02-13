AB'den Türkiye'ye doğalgaz çağrısı

13 Şubat 2018

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları, Türkiye ile AB arasında gerilime neden oldu. AB, Türkiye'ye cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı.

DW'nin haberine göre, bir AB Komisyonu sözcüsü pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'yi "iyi komşuluğu tehlikeye sokabilecek davranışlara karşı mesafe almaya" davet ettiğini söyledi.

Yunan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada da, Ankara'nın davranışının "AB üyesi olmak isteyen bir ülkenin tutumuyla uyum içerisinde olmadığı" belirtildi.

Türkiye ise sondaj çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin rızası olmaksızın yapılmasının Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlali olduğuna vurgu yapmıştı. Türk Dışişleri'nin konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs'ın "Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığı" belirtilmişti.

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki