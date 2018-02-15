AB'den Türkiye'ye önemli konuk

15 Şubat 2018

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi.

Çelik, bir otelde, Jagland ve beraberindeki heyeti çalışma kahvaltısında ağırladı.

Toplantıdan önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Çelik, Jagland'ı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, "Çok yakın bir iş birliğimizin olduğu, çok değerli bir devlet adamıdır kendisi. Avrupa Konseyi ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Bugün aramızdaki meseleleri görüşeceğiz. Kendisinin de yoğun bir programı var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Verimli bir toplantı olacak inşallah" dedi.

Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Jagland da "Türkiye ve Avrupa Konseyinin çok geniş bir ajandası var. Bugün bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde ve diğer temaslarımızda bu konuları ele alacağız" dedi.

Jagland, karşılıklı kurulan temasın diyaloğun geliştirilmesi açısından çok yararlı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA