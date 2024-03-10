ABD'nin Ankara elçisi: Türkiye'yle ilişkiler daha iyiye gidiyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türk Amerikan ilişkilerine dair NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söyleyen Flake, "Özellikle son aylarda 2 ülke ortak alanları geliştirdi. Savunma, ticaret ve insanlar arası ililşkilerin iyiye gittiğini görüyoruz." dedi.

'S-400'ler halen sorun'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretinde F-35'lerin de gündeme geldiğini belirten Jeff Flake, "Daha önce de konuşulduğu gibi S-400'ler halen sorun. Buna bir çözüm bulmak istiyoruz. ABD'li müsteşar Victoria Nuland bir çözüm önermişti. Sorunu aşmak istiyoruz sadece henüz başarılı olamadık." şeklinde konuştu.

ABD'li Büyükelçi, Suriye konusunda aynı fikirde olmasalar bile Türkiye ve Amerika’nın Suriye ve bölgede barış için işbirliği arayışında olduğunu dile getirdi.

Flake, "Türkiye IŞİD karşıtı savaşta önemli bir müttefik. Türkiye ve Amerika Suriye'nin kuzeyi özelinde her zaman aynı fikirde değil fakat bölgede barışı sağlamak ve IŞİD'i bitirmek için iki ülke başka konularda işbirliği yapmanın yollarını arıyor." dedi.

'100 milyar dolarlık hedef ulaşılabilir'

Türkiye-ABD arasındaki ticari ilişkilerin yüzde 60 arttığını vurgulayan Flake, "İki ülkenin ticari ilişkileri gerçekten iyi gidiyor. Birkaç yıl öncesine göre yüzde 60 artışla 35 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldı. Hedef 100 milyar dolar konuldu, kolay değil ama bu ivmeyle gidildiğinde ulaşılabilir olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.