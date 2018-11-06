ABD'nin PKK hamlesiyle ilgili Türkiye'den açıklama

06 Kasım 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması ve İran yaptırımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, "İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

İran yaptırımları

Kalın, "ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz. Alınan bu son yaptırım kararlarının da siyasi olduğu çok açık ortada." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA