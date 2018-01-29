"ABD'nin PKK'ya güvenmesi kendine zarar veren bir hata"

29 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kaleme aldığı "Amerika Yanlış Bir Ortak Seçti" başlıklı makalesi The New York Times gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

ABD'nin çıkarları gereği Ortadoğu'ya bağlı olduğunu ancak Türkiye'nin Suriye ve Irak'la yaklaşık bin 300 kilometre sınırı bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD'nin ortak hedefi bu coğrafyada ve ötesinde halklarını tehdit eden terör örgütlerini bertaraf etmektir. DEAŞ ortak düşmanımızdır ve bu grubu yenmek Türkiye'nin etkin katkıları olmadan mümkün olamazdı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, DEAŞ Irak ve Suriye'de askeri olarak yenilmesine rağmen Türkiye'nin terör örgütüyle mücadeleye katkılarının devam ettiğine işaret ederek, Türk ordusunun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus kentinin 2016'da DEAŞ'tan kurtarılmasında çok önemli rol oynadığını anımsattı.

"10 bin DEAŞ ve El Kaide üyesi tutuklandı"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 10 bini aşkın DEAŞ ve El Kaide üyesini tutukladığını, 5 bin 800 teröristi sınır dışı ettiğini ve 4 bini aşkın şüpheli yolcunun Türkiye'ye girişini engellediğini kaydetti.

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta bölgenin kontrolünü yitirdiğine ancak hala dehşet ve zulüm saçma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti:

"Türk makamları son dönemde DEAŞ hücrelerine karşı operasyon yürüttü ve örgütün yeniden organize olma çabalarına zarar verdi. Amerikalı yetkililer, ABD'nin işin içinde kalmak istediğini ve DEAŞ'ın kalıntılarının yeniden bir araya gelmesini önlemek için Suriye'de asker bulundurmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi ancak DEAŞ ile savaşmak ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bölgedeki başka hiçbir terörist grupla savaşmayacağız anlamına gelmez, gelmemeli.

"PKK'nın intihar bombacıları Suriye'de eğitiliyor"

ABD ile aramızda bu savaşta ABD'nin yerel ortak seçimi dolayısıyla bir çıkmaz oluştu. O da ABD hükümetinin de terör örgütü olarak kabul ettiği bir grup. Sözde Halk Koruma Birlikleri ya da YPG, diğer adıyla açıkça yasa dışı PKK terör örgütüdür. Gruplar farklı isimler ve çapraşık yapılar benimsedi ancak bu gerçeği örtbas etmez. Aynı kadrolar tarafından yönetiliyor, aynı kamplarda eğitim görüyor, aynı örgütsel ve askeri yapılara sahip ve aynı propaganda yöntemlerini ve finansal kaynakları kullanıyorlar. PKK, YPG'yi yönlendiriyor. PKK'nın intihar bombacıları da Suriye'deki YPG kamplarında eğitiliyor."

"ABD'nin YPG/PKK'ya güvenmesi kendine zarar verecek bir hata"

Çavuşoğlu, YPG/PKK teröristlerinin Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırının ötesinde ABD'den elde ettikleri silahları kullandığını ve bu silahlarla eğitim yaptığını vurgulayarak, "Ayrıca, güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerin üzerinde el koyduğu silahların kapsamları ve sayıları da kayda değer şekilde arttı. Bir NATO müttefikinin bir diğer NATO müttefikine saldıran terör örgütünü silahlandırması NATO'nun temsil ettiği her şeyin temelden ihlalidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, izlediği politikanın NATO'nun güvenilirliğine ve NATO müttefiklerine verdiği zararı göreceğinden ve müttefiklerine ve uzun vadeli kazançlara öncelik vereceğinden hiç şüphe duymadıklarını belirten Çavuşoğlu, "ABD'nin Türkiye gibi kabiliyetli bir ortağı varken YPG/PKK'ya güvenmesi kendine zarar verecek bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA