Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye konusunda üst üste yeni adımlar atıyor. Orta Doğu turu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu görüşmede alınan kararları da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Suriye politikasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack, aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi görevine getirildi.

Reuters haber ajansının, doğrudan bilgi sahibi bir kaynak ve Türkiye'de görev yapan bir diplomata dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir yakın ilişkide olduğu Thomas Barrack’ı Suriye özel temsilcisi olarak görevlendirme kararı aldı.

Barrack’ın hem Türkiye ile olan ilişkilerdeki deneyimi hem de bölgedeki gelişmelere olan hakimiyetinin bu atamada etkili olduğu değerlendiriliyor.

Tom Barrack kimdir?

Lübnan kökenli Amerikalı iş insanı Tom Barrack, büyükannesi ve büyükbabasının 1900 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hıristiyan bir aileye mensup.

1969 yılında Güney California Üniversitesi’nden mezun olan Barrack, 1990’da Colony Capital adlı yatırım şirketini kurdu. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Ortadoğu’da gayrimenkul sektörüne yaklaşık 200 milyon dolar, Almanya’da ise sorunlu kredi piyasasına 534 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz’e 24 milyon dolar kredi sağladığı da biliniyor.

Barrack’ın sahibi olduğu mülkler arasında, bir dönem Michael Jackson’a ait olan California Santa Barbara’daki Neverland Çiftliği de bulunuyor.

ABD Senatosu’ndaki oylamada 36 'hayır' oyuna karşı 60 'evet' oyu alan Tom Barrack, bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.