ABD’nin yapay zekâsı Çin ordusunun kısa yoluna dönüştü

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Çin ordusuyla bağlantılı araştırmacıların, Amerikan yapay zekâ şirketlerinin geliştirdiği büyük dil modellerini kullanarak yerli savunma sistemlerini eğittiği ortaya çıktı. İncelenen akademik çalışmalar ve patent başvuruları, bu yöntemin yalnızca teorik bir araştırma başlığı olmadığını, sahaya dönük askerî kullanım alanlarına taşındığını gösterdi.

İncelemeye göre araştırmacılar, OpenAI ve Anthropic gibi ABD merkezli şirketlerin modellerinden elde edilen yanıtları kullanarak daha küçük ve yerel yapay zekâ sistemlerini besledi. Böylece pahalı ve ileri seviye hesaplama altyapısına ihtiyaç duymadan, gelişmiş muhakeme yeteneğinin savunma odaklı uygulamalara aktarılması hedeflendi.

80’den fazla belge incelendi

Orduyla bağlantılı kurumlara ait 80’den fazla akademik çalışma ve patentte, Amerikan modellerinden elde edilen çıktıların savunma teknolojilerine uyarlanmasına dönük örneklere rastlandı. Belgelerde siber operasyon, gözetleme, hedef tanıma, insansız hava aracı navigasyonu ve taktik karar desteği gibi alanlar öne çıktı.

Bu çalışmaların ortak noktası, büyük ve maliyetli modelleri doğrudan kurmak yerine onların ürettiği veri ve akıl yürütme biçimini daha küçük sistemlere aktarmaya dayanması oldu. Sektörde “damıtma” olarak bilinen bu yaklaşım, özellikle çip ve hesaplama gücüne erişimin sınırlı olduğu ülkeler için kritik bir kestirme yol olarak görülüyor.

Çip kısıtlamasının etrafında yeni yol

ABD, son yıllarda Çin’in ileri seviye yarı iletkenlere ve yapay zekâ hızlandırıcılarına erişimini sınırlayarak askerî kapasite artışını yavaşlatmayı hedefliyordu. Ancak ortaya çıkan tablo, gelişmiş modellerin doğrudan ya da dolaylı biçimde sağladığı bilgi çıktılarının bu stratejinin çevresinden dolaşan yeni bir kanal oluşturduğunu gösterdi.

Buradaki temel risk, modelin kendisinin değil, modelin ürettiği yüksek kaliteli çıktıların başka sistemleri eğitmek için kullanılması. Bu durum, teknoloji ambargosunun yalnızca donanım ve doğrudan yazılım erişimiyle sınırlı kalması halinde yeterli koruma sağlamayabileceği tartışmasını güçlendirdi.

Savunma tarafında beş kritik kullanım

Belgelerde öne çıkan kullanım alanları arasında hedef tespiti ve sınıflandırması, drone’ların rota ve görev optimizasyonu, ağ güvenliğine dönük saldırı ve savunma senaryoları, geniş çaplı gözetleme verisinin işlenmesi ve taktik düzeyde karar destek sistemleri yer aldı.

Bu alanların tamamı, yapay zekânın askerî kapasiteyi doğrudan etkileyebileceği başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle insansız sistemler ve siber operasyon tarafındaki uygulamalar, daha düşük maliyetle daha geniş ölçekli kullanım ihtimalini artırıyor.

Teknoloji şirketleri için yeni baskı

Gelişme, yapay zekâ şirketleri üzerindeki güvenlik baskısını da artırdı. ABD’li şirketler son dönemde modellerinin kötüye kullanımını sınırlamak için erişim kontrollerini sıkılaştırıyor. Buna karşın açık kaynak araçlar, aracı platformlar ve model çıktılarının yeniden kullanımı gibi alanlar denetimi zorlaştırıyor.

Bu nedenle tartışma artık yalnızca “Çin en gelişmiş çipe ulaşabiliyor mu?” sorusunun ötesine geçmiş durumda. Yeni eşik, “En gelişmiş modelin bilgisi başka hangi yollardan aktarılabiliyor?” sorusunda düğümleniyor.

Gözler yeni düzenlemelerde

Önümüzdeki dönemde ABD tarafında yalnızca çip satışları ve doğrudan model erişimi değil, model çıktılarının yeniden kullanımına yönelik kuralların da sertleşmesi bekleniyor. Şirketlerin kurumsal müşteri denetimi, API erişimi ve savunma bağlantılı faaliyetlere karşı filtreleri daha da sıkılaştırması gündeme gelebilir.

Yapay zekâ yarışında bir sonraki kritik başlık artık tek başına donanım üstünlüğü değil. Asıl izlenecek alan, gelişmiş modellerin bilgisinin ne kadar hızlı ve ne ölçüde yerel askerî sistemlere dönüştürülebildiği olacak.