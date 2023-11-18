AB'nin Orta Doğu'da Gazze diplomasisi sürüyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu turu kapsamında bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından El Ariş Havalimanı'nda AB'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır Kızılayına teslim etti.

Burada basına yaptığı açıklamada Mısırlı yetkililere Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımların geçişi konusundaki işbirliği için teşekkür eden von der Leyen, Sisi ile verimli bir görüşme yaptığını söyledi. Von der Leyen, Mısır'ın bölgedeki gerilimin önlenmesi için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, AB'nin iki devletli çözüm için destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail ve Filistin'den sonra geçtiği Bahreyn'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Borrell, Gazze'deki durumu "uyanma çağrısı" olarak niteleyerek, AB'nin hem İsrail'in hem Filistinlilerin güvenliğini önemsediğini, bu nedenle sürdürülebilir bir barış için çabalayacağını belirtti.

Von der Leyen turuna Ürdün'e geçerek başkent Amman'da Kral 2. Abdullah ile görüşmesiyle devam edecek.

Borrell ise Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra ziyaretlerini Ürdün'de sonlandıracak. AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olacağında ısrar ediyor. Öte yandan AB, olayların akabinde İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve halen Gazze'de ateşkes çağrısı yapmamış olması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.