AÇIKLANDI! 2026 YDS sonuçları erişime açıldı
ÖSYM 30 Nisan'da açıklanması beklenen 2026 YDS/1 sınavının sonuçlarını açıkladı. Şimdi adaylar sonuç sorgulama sayfasına akın ediyor.
Sınav maratonunu geride bırakan binlerce adayın gözü şimdi sonuç ekranına çevrildi. ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları erken ilan etti.
2026 YDS sonuçları ne zaman erişime açılacak?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.