Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'da gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar belli oldu, Survivor 2026'da kimler var?

Survivor 2026 kadrosu şekillenmeye devam ederken, gönüllüler takımının kadın yarışmacıları resmen açıklandı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sude Demir, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü'nün yeni sezonda parkurlarda mücadele edeceğini duyurdu.

Ilıcalı'nın daha önce "Meryem Boz'a bir rakip lazım" sözleriyle gündeme getirdiği Sude Demir'in de gönüllüler ekibine dahil olması dikkat çekti. Milliyet'in aktardığı bilgilere göre beş isim, yarışmanın kadın gönüllüler kadrosunu oluşturacak.

Survivor 2026'daki diğer isimler kim?

Survivor 2026 için açıklanan diğer ünlü isimler arasında Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre ile milli sporcular Meryem Boz ve Seren Ay Çetin de yer alıyor.