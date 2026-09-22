Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek

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Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir dalga daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmanın dayanağını Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tespitleri oluşturdu.

Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Üç şirketin paylarındaki işlemler mercek altında

Yeni operasyon, SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda düzenlendi.

“Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmaların devam ettiğini belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilenlerin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.