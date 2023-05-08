Adalet Bakanı Bozdağ: İmamoğlu'na saldırıda gözaltılar var

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'nu dinlemeye gelen vatandaşlar arasında yaralananlar oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya ilişkin gözaltılar olduğunu söyledi. A Haber'de konuşan Bozdağ, "Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığmız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var" ifadelerini kullandı.

Yaralılar taburcu edildi

İmamoğlu'nun konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi taburcu edildi.