Adalet Bakanı Bozdağ: İmamoğlu'na saldırıda gözaltılar var
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıda gözaltına alınanlar olduğu açıklandı. Öte yandan saldırıda yaralanan 17 kişi de taburcu edildi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'nu dinlemeye gelen vatandaşlar arasında yaralananlar oldu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya ilişkin gözaltılar olduğunu söyledi. A Haber'de konuşan Bozdağ, "Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığmız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var" ifadelerini kullandı.
Yaralılar taburcu edildi
İmamoğlu'nun konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi taburcu edildi.