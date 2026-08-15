Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Mağdur ve çocuklar için adli süreçlerde özel uygulamalar

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, adalet sistemi içerisinde mağdurları korumaya ve kırılgan grupları desteklemeye yönelik özel uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda vatandaşlara adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılırken psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor.

Mağdur ve tanıkların ifadeleri özel odalarda alınıyor

Adli görüşme odaları, uygulamanın önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Gürlek, mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, bu amaçla özel olarak tasarlanan ortamlarda alınmasının sağlandığını açıkladı.

Uygulamayla kişilerin adli süreç nedeniyle yeniden örselenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocuklar için adli süreçlerde ayrı uygulama

Çocuklara yönelik adli işlemlerde ise “çocuğun üstün yararı” ilkesi doğrultusunda hareket edildiğini belirten Gürlek, süreçlerin yetişkinlerden ayrı yürütüldüğünü ifade etti.

Buna göre çocuklara ilişkin adli süreçlerin güvenli ve çocuk dostu ortamlarda gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarında uzmanlaşma

Adalet Bakanı Gürlek, Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Büroları bünyesinde uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını da bildirdi.

Bu çalışmalarla birlikte koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Engelli bireylerin adalete erişimi için dijital hizmetler

Bakanlığın çalışmalarının bir diğer ayağını ise engelli bireylerin adalete erişimi oluşturuyor.

Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adli hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik dijital uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı.