Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, maliyet artışları nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, tam bilet ücreti 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseltildi.

Öğrencilerin kullandığı “sınırsız biniş abonman” ücretinin ise 650 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Yeni ücret tarifesi 23 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacak.