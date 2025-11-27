Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki 'casusluk' soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı bilgilendirmede, 25 Kasım’da duyurulan ve üç şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Tunç, devam eden soruşturmada elde edilen bulgulara dair şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."