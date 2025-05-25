Adalet Bakanı Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargıda uzun yıllardır çözülemeyen kadastro davalarının Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

1950'li yıllardan bu yana adli sistemde kronik hale gelen kadastro davalarının, proje kapsamında teknik eksikliklerin giderilmesiyle hızla çözüldüğünü kaydeden Tunç, yurtdışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Tunç, "Mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor ve mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk 3 ayda 7 bini aşkın karar

2024 yılının sonunda başlatılan proje kapsamında, 2025'in ilk üç ayında toplam 7 bin 94 karar alındığını açıklayan Tunç, bu kararların 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm içerdiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı'nın hedefinin, yıl sonuna kadar 184 kadastro mahkemesindeki yaklaşık 38 bin dosyayı tamamen sıfırlamak olduğunu ifade eden Tunç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."