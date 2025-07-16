Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un da yer aldığı DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme, Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da toplantıya katıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, kabul için Bakan Tunç'a teşekkür ederek, sürecin hem siyasal hem de hukuki boyutlarıyla değerlendirildiğini ifade etti. Buldan, komisyon aşamasına geçildiğini belirterek, Tunç'un da önemli görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıdıklarını söyledi.

Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini aktararak, "Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu, olumlu bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

"Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça yürümesi kolaylaşır"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise görüşmeyi 'verimli' olarak değerlendirerek, Adalet Bakanlığı'nın süreçteki rolüne dikkat çekti. Sancar, "Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı sarf edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi ve sonuca doğru yürümesi o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var" dedi.

"Sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular bugün konuşuldu"

Heyet, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Buldan, "Her konu konuşuldu onu söyleyelim. Detay vermeyeceğiz. Soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular bugün konuşuldu" dedi.

"Silah teslimi sonrası yeni aşamaya geçilecek"

Pervin Buldan, silah bırakma ya da teslim sürecine ilişkin bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiyor zaten takip ederseniz. Dolayısıyla bir silah bırakma ya da silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Bu aşama da komisyon aşaması elbette. Komisyon aşamasında da yapılması gereken çok şey var. Komisyonun üstleneceği birçok görev ve sorumluluk var. Bu da tamamlandıktan sonra belki başka bir aşamaya geçilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla sizlerin aracılığıyla zaten paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ederiz."

Komisyonun ilk toplantısı ne zaman?

Mithat Sancar, Meclis'te kurulması planlanan komisyonun ilk toplantısına ilişkin bir soruya, "Onu tam bilmiyoruz ama çok yakında. Bu hafta içinde diye bilgi aldık" cevabını verdi.