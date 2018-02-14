Adalet Bakanı'ndan şehidin ikramiyesine haciz açıklaması

14 Şubat 2018

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gül, "Avukatla ilgili cezai ve disiplin müeyyidesinin uygulanması için müracatta bulunduk" dedi.

"Buradan baroya çağrım olacak" diyen Gül, şunları söyledi:

"Yozgat Barosu'na, avukat hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Baroya çağrım: Bu konudaki disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak, dosya ile ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Kanuna ve ahlaka aykırı, toplumu yaralayan bu konu hakkında gerekli incelemenin yapılmasını bekliyoruz. Meslekten çıkarılma olabilir mi, baro değerlendirecek. Adalet Bakanlığı olarak sürecin takipçisiyiz."