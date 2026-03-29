Sözleşmeli memur adayları bakanlıkların alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu yıl Adalet Bakanlığı 15 bin personel alacak. Vatandaşların gözü bu ilanda... Her gün ısrarla yöneltilen soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Bugün 29 Mart 2026 Pazar günü ve Adalet Bakanlığından açıklama yapılmadı. 15 bin personel alımı başvuru tarihlerinin mart ayı sona ermeden duyurulması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.