Adalet Bakanlığı 3 bin 611 personel alacak
Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci olmak üzere toplam 3 bin 611 sözleşmeli personel alacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli 3 bin 611 personel alınacak.
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3 bin 222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı ve 34 kaloriferci istihdam edilecek.
Başvurular, 13 Ekim'de başlayıp, 25 Ekim'de sona erecek.
Personel alımıyla ilgili detaylı bilgiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA