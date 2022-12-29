Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı Külliye'de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması; kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınması, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarını ödeme şartının kaldırılması, göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması gibi konularda yeni düzenleme önerileri detaylıca değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.