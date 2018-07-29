Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı.
Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA