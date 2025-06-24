Adana depremi sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Stres alanı değişiyor olabilir'
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Depremin Saimbeyli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu zonun yaklaşık 40 km uzunluğunda ve 7,0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Görür, 6 Şubat depremlerine atıf yaparak "Stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.
Görür, paylaşımında depremin Saimbeyli Fay Zonu'nda meydana geldiğini ve bu fay zonunun 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde olduğunu belirtti.
"6 şubat depremlerinin stres alanı değişiyor olabilir"
Görür ayrıca 6 şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleriyle ilişkili olabileceğinden bahsederek "6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" açıklamasında bulundu.
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Adana, Yeniköy/Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun."
Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun pic.twitter.com/fryqdXaIIv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 24, 2025