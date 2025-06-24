Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.

Görür, paylaşımında depremin Saimbeyli Fay Zonu'nda meydana geldiğini ve bu fay zonunun 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde olduğunu belirtti.

"6 şubat depremlerinin stres alanı değişiyor olabilir"

Görür ayrıca 6 şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleriyle ilişkili olabileceğinden bahsederek "6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" açıklamasında bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Yeniköy/Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun."