Adana'da esnaf 'ölüm kavşağı'na çözüm istiyor

Merkez Seyhan ilçesinde Mavi Bulvar ile İbo Osman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta son bir haftada üst üste ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi. Kavşakta bulunan esnaf kazalara şahit oldukları için psikolojilerinin bozulduğunu öne sürüp, çözüm bulunmasını istedi.

Ölümlü ve ağır yaralanmalı vakaların sıkça meydana geldiği kavşakta esnaf, yetkililere ne yapılması gerektiği konusunda da önerilerde bulunarak, Duygu Kafe yönünden gelen ve diğer yollara göre yoğunluğu daha az olan sokağın trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi.

"Dünyada böyle bir kavşak yok"

30 yıldır aynı noktada esnaf olduğunu belirten Erman Nisanoğlu, "Dünyada herhalde böyle bir kavşak yok. Kavşakta bir yönden gelen diğer yönden geleni görmüyor. Kimi insanlar da zaten 'ralli' yapar gibi çıkış yapıyor. Öyle kazalar oluyor ki ben burada birinin kanala uçtuğunu gördüm. Buraya acilen bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

Bulduğu çözüm önerisi ile yetkililere tavsiyelerde bulunan Nisanoğlu, "Haftada en az 1-2 kişi vefat ediyor. Geçenlerde bir motorlu arkadaşımız kucağımda vefat etti. Karşıya geçiş yolu fuzuli. Hiçbir işe yaramıyor. Kanalın ilgili bölümü kapatılarak, daha güzel mesire yeri veya bir park ya da konser alanı olabilir. Belediye oradan faydalanabilir. Yani kazalar yüzde 80-90 oranında düşer karşı tarafa geçiş kapanırsa" şeklinde konuştu.

"Işıklar kör noktada kalıyor"

Dükkanının önünde sıkça kaza meydana geldiğini belirten bölge esnafı Sevim Özil ise, "Zaman zaman bir gürültüyle çıkıyoruz. Ölü ve yaralılar oluyor. Maalesef sürekli kaza görüyoruz. Işık kör noktada kaldığı için karşı yönden gelen sürücüler araçları görmüyor. Karşı yönden gelen araçlar da diğer yönü görmüyor. Bu nedenle baya bir kaza yaşanıyor. Özellikle sürücüler akşam ve gece kavşakta sarı ışık yanıp söndüğü için görmeyip geçiyor. Bu şekilde çarpışma çok fazla oluyor. Işık sarıdayken de, sürücüler 'kırmızı yanmadan geçeyim' düşüncesiyle geçiyor. Maalesef ki toplum olarak beklemeyi pek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.