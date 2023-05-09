Adıyaman’a savunma yatırımı
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Adıyaman’a savunma sanayi yatırımı yapacaklarını açıkladı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Adıyaman’a savunma sanayi yatırımı yapacaklarını açıkladı. Yatırım alanlarını depremzede illerde belirlediklerini kaydeden Demir, "Adıyaman özelinde şunu düşündük; Türkiye'de bir kablo, konnektör meselesi var. Gerek hava gerek deniz ve gerekse kara araçlarımızda kilometrelerce uzunlukta kablolar kullanıyoruz. Bu kabloların çeşitli özelliklerde olmaları gerekiyor. Bu konuda ihracatımız arttıkça kara, deniz, hava araçlarımız ihracatı da arttıkça giderek artan bir darboğaz ile karşı karşıyayız. Yani bu alanda yatırıma ihtiyacımız var. Bu kabloları birbirine bağlayacak konnektör dediğimiz yüzde 80'ini dışarıdan ithal bir dizi bağlantı elemanı var. Bunlarda da büyük bir eksiğimiz var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde kara, deniz, hava araçlarımızın bu tür bağlantı sistemlerini sağlayacak bir tesisin Adıyaman'da olması bizce mükemmel bir yatırım olur dedik” diye konuştu. Demir, bölgede ilk planda yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım yapılacağını belirtti.