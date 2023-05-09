Adıyaman’a savunma yatırımı

Adıyaman Organize Sa­nayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Cumhurbaş­kanlığı Savunma Sana­yii Başkanı İsmail Demir, Adıyaman’a savunma sa­nayi yatırımı yapacakları­nı açıkladı. Yatırım alan­larını depremzede illerde belirlediklerini kaydeden Demir, "Adıyaman özelin­de şunu düşündük; Türki­ye'de bir kablo, konnektör meselesi var. Gerek hava gerek deniz ve gerekse ka­ra araçlarımızda kilomet­relerce uzunlukta kablolar kullanıyoruz. Bu kablola­rın çeşitli özelliklerde ol­maları gerekiyor. Bu konu­da ihracatımız arttıkça ka­ra, deniz, hava araçlarımız ihracatı da arttıkça giderek artan bir darboğaz ile karşı karşıyayız. Yani bu alanda yatırıma ihtiyacımız var. Bu kabloları birbirine bağla­yacak konnektör dediğimiz yüzde 80'ini dışarıdan it­hal bir dizi bağlantı elema­nı var. Bunlarda da büyük bir eksiğimiz var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde ka­ra, deniz, hava araçlarımı­zın bu tür bağlantı sistem­lerini sağlayacak bir tesisin Adıyaman'da olması bizce mükemmel bir yatırım olur dedik” diye konuştu. Demir, bölgede ilk planda yaklaşık 300 milyon liralık bir yatı­rım yapılacağını belirtti.