Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı.

Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.