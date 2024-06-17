Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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B.Ö. idaresindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.