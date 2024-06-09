Adıyaman'da tüberkülozlu etler tespit edildi

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti. Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.