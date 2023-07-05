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Adıyaman'daki deprem soruşturmalarında 49 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde yıkılan binalara ilişkin adli süreçler devam ediyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 49 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 153 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 53'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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