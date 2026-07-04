Adnan Beker CHP'den istifa etti

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Mutlak butlan olarak CHP Genel Başkanlık koltuğunu getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile çok kez tartışma yaşayan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun" olduğunu ifade eden Beker, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini ifade etti.

"Mevcut yapı milletin yararına olmayacak"

Adnan Beker'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."