12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, kabul edildi mi? Son durum nedir?

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Kamuoyunun gündeminde 12. Yargı Paketi var. Yasa geçen hafta Meclis'te görüşülmeye başlandı. Özellikle mahkum ve mahkum yakınları konuyu yakından takip ediyor. Yeni bir gelişme olup olmadığı araştırılırken yoğun şekilde gelen soru "12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, kabul edildi mi" oluyor.

12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, kabul edildi mi?

Hayır, yeni yargı paketi TBMM'de henüz kabul edilmedi. Paket ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki hafta içi kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Milyonların merak ettiği af ve infaz düzenlemesi de maddeler içinde yer almıyor.